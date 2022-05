NÄDALA MEELELAHUTUS ⟩ Tuld! Viimane sõna – Johnny vs. Amber

Johnny Depp ja Amber Heard pole ilmselt terve abielu jooksul nii pikalt ühes ja samas kohas, ühes ja samas ruumis viibinud, kui selle painava kohtuprotsessi ajal, mis algas juba aprilli keskel ja on nüüd lõpusirgel. Enne kui vandekohus läheb vaagima, kas Amber peab maksma Johnnyle või hoopis Johnny Amberile, said peategelased viimast korda sõna, et öelda, mida nad sellest protsessist arvavad.