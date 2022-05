ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Kelle põhihuvi on loodus, sel on rikkalikult valikut. Näiteks Ida-Virumaal saab liituda kahe matkaga, minna avastama lendoravate radu ja seiklema Aidu karjääri. Tallinna loomaaed on taas alustanud hilisõhtuste ekskursioonidega, kus loomade öist elu selgitavad asjatundlikud giidid. Raplamaal ootab Indiaaniküla indiaanlaste matkaraja väljakutsele ja üle Eesti saab veel osaleda looduskaitsekuu sündmustel.