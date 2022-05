Pidude tipphooaeg käes! Hedvig Hanson andis nõu, kuidas leppida artistiga kokku esinemise üksikasjad

«Võtsin selle töö ette, sest see tundus mulle isiklikus plaanis huvitav. See oli väike kokkuvõte. Esialgu küll enesekeskne...kuid nüüd olen üllatunud, et sellele on tulnud nii palju tagasisidet. On öeldud, et täpselt nii need küsimused ja vastused ongi. Ju ma tabasin siis midagi väga üldist,» muigas lauljanna raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Hedvig Hanson märkis, et kõige enam küsitakse maksumuse kohta. «See on tavapäraselt ka esimene küsimus. Sellele järgneb tavapäraselt pikem vastus. Tuleb uurida, mida klient ootab ja tahab. Tavapäraselt ma palun, et mulle kirjeldatakse ürituse sisu,» sõnas ta.

«Kui ürituse ülesehitus teada, siis artist saab soovitada, milline muusika sinna parasjagu sobida võiks. Väga palju sõltub ka sellest, kui suur on ansambli koosseis. Tavaliselt taandub see kas soolole, duole või triole. Tavapäraselt, suurt bändi väikekorraldajad tellida ei jaksa,» märkis muusik.

Hanson lisas, et ajapikku on välja kujunenud, et avalikel suurüritustel ta ise enam nii palju ei esine. «Festivalidel ja teistel mölluüritustel mind laval ei ole. Pigem astun üles mõtisklevatel õhtutel, kus inimesed tõesti kuulavad muusikat. Muusika pole osa melust, see on osa kenast meeleolust. Meeleldi esinen pulmades, eraüritustel, kasvõi kodukontserditel. Viimane formaat kogus populaarsust koroona ajal - suurüritusi ei olnud, kuid inimesed vajasid midagi hingele,» rääkis ta.

«Kui minu poole pöördutakse, siis on uuritud, kui pikk on esinemise set. Lisaks on küsitud, et kui tund aega laulmist maksab nii palju...palju on vaja raha käia poole tunni eest. Minu sõnum on olnud see, et esinemine ei käi taksomeetri pealt. Siin pole minuti hinda. Maksab kogemus, kohaletulemine ning artisti nimi ja kvaliteet,» sõnas ta.

Hedvig Hanson lisas, et kliendi soovi korral on ta õppinud lugusid ka teiste artistide repertuaarist. «Nii palju teadlikkust inimestes on, et nad arvestavad stiiliga, mida artist parasjagu viljeleb. Kõik soovilood, mida on küsitud, on mulle üldjuhul ka sobinud,» rääkis ta.

«Palju on kuuldud artistide jaburatest tehnilistest nõudmistest. Mina end pirtsakaks ei pea. Kusagil võiks alati mõistlik piir olla. Muidugi, loogiline on see, et enne esinemist luuakse meeldiv atmosfäär. Mõni artist vajab laheda atmosfääri jaoks kast õlut, mina vajan vaikust, rahu ja minimaalset suhtlemist. Ma soovin enne esinemist alati keskenduda,» lisas Hanson.

Lauljanna tõi välja, et kliendi poolt on alati kõige olulisemaks sammuks ürituse kirjeldamine ja selge ootuse sõnastamine. «Tore, kui pole möödarääkimist. Artistidel on alati hea teada sündmuse meeleolu. Mina usun, et hea artist on ka paindlik ja tal on võimalik oma repertuaarist valida just selliseid lugusid, mis antud üritusele parimal moel sobivad,» lisas ta raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusiku esinemiste ja ülesastumistega on võimalik tutvuda SIIN.