Ideaalne nipp! Heelia Sillamaa annab nõu, kuidas kaitsta end negatiivsete kommentaaride eest

«Selle raamatu pealkiri on «Ammuu», sest see on minu poja lemmiksõna! Vähemalt tol hetkel oli, kui seda raamatut kirjutasin. See sõna tõi alati naeratuse ta näole...lootsin siis, et äkki see juhtub ka minu raamatu lugejaga. Nii tore ju, avab raamatu ja naeratab,» rääkis Heelia Sillamaa raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Sillamaa selgitas, miks ta otsustas avalikkuse ette tuua isikliku loo oma pojast ja kihlatust. «Eks ikka oli ka hetki, mil kartsin seda avaldada. Seda oli lihtne südamelt ära kirjutada, kuid avalikkuse ette toomine ei olnudki nii lihtne samm. Ma ei tahtnud ju kellelegi haiget teha. Õnneks me arutasime selle protsessi pere seltsis läbi, kõigile sobis ja leidsime ühiselt, et seda raamatut on vaja,» sõnas ta.

«Jäin rasedaks ootamatult ja seetõttu olin suures segaduses. Ma ei teadnud, mis saab edasi, mul olid teatud hirmud. Kui sellel hetkel oleksin ise saanud sarnast raamatut kellegi teise kogemusloo näol lugeda, oleksin leidnud palju lootust ja lohutust,» rääkis noor naine.

Sillamaa tunnistas, et tema raamatu osas on avalikkus palju kriitikat jaganud. «Õnneks on ka neid, kes on kiitnud ja öelnud, et raamat on neile midagi kasulikku pakkunud. Suur aitäh neile tagasiside eest. Aga üldiselt on mul nipp väga lihtne - kui mõni suurem uudis on minu kohta välja tulemas, siis ma eemaldan telefonist Facebooki aplikatsiooni. Ma ei näe negatiivseid kommentaare ja olen õndsas teadmatuses,» muigas ta.

«Raamatu läbiv sõnum ja tarkusetera on see, et me peaksime mõistma oma emasid rohkem. Emaks olemine on suur töö - see tundub muidugi iseenesest mõistetav. Kuid mulle tundub, et me oleme oma emade vastu liiga karmid. Emadest hoolimine ja emade märkamine on väga suur õppetund, mida siit raamatust kaasa võtta,» sõnas noor teleajakirjanik.

Sillamaa lisas, et plaanib peatselt ka teletööga jätkata. «Hetkel ootan head saate ideed! Lihtsalt niisama et taha ka minna,» sõnas Heelia Sillamaa raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».