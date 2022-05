See küsimus piinab kõiki vallalisi, kes kohtingutel käivad

Loomulikult saame me kõik pühendumise tähendusest erinevalt aru ning et teada saada, millises seisus on sinu enda suhe, pead sa vaatama inimese otsa, kellega sa kohtud, mitte Google'i. Nii mehed kui ka naised muutuvad uues romantilises suhtes närviliseks ning pole midagi hirmsamat kui see küsimus esitada, eriti kui tead, et vastus ei pruugi sulle meeldida.