PILK PEALE ⟩ Need 10 märki näitavad, et oled erakordselt tark

Kas oled kunagi IQ-testidest kuulnud või isegi end testinud? Need testid on mõeldud muuhulgas loogilise mõtlemise, mälu ja probleemide lahendamise võime mõõtmiseks, kuid need ei suuda piisavalt ulatuslikult mõõta sinu oskusi ja intelligentsust. Nende testidega ei saa mõõta näiteks loovust ega emotsionaalset intelligentsust.