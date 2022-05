SEKSIOST ON VÄGIVALD ⟩ Prostitutsiooni kaasatud Eesti naised kannatavad depressiooni ja ärevuse all

«Inimkaubandusohvrilt ja alaeliselt isikult ei tohi Eestis seksi osta, see on kriminaalkorras karistatav. Prostitutsiooni vahendamine ja prostitutsioonile kallutamine on ka karistatav karistusseadustikus,» rõhutab Mölder. «Kuid arvamus, et seksiost on vaid tehing, mis ei oma edasist hävitavat mõju nii ohvritele kui ka ühiskonnale, on sügavalt naiivne.»

Mölder toob välja TAI uuringud, mis näitavad, et 50 protsenti prostitutsiooni kaasatud naistest kannatavad depressiooni all, kolmandikul on ärevushäired ja 30 protsenti prostitutsiooni kaasatud naistest on kogenud seksuaalset alandust. «Meie sõnum on lihtne: mõtle õige peaga, sest õige peaga mõeldes mõistad sa oma tegude tagajärgi ning mõistad, et seksiost on vägivald,» ütleb Mölder, kellel on pikk kogemus terapeudi ja nõustajana Eluliini kriisikeskuses, kus ta igapäevaselt tegutsedes näeb, mida seksiostmine ohvritele teha võib.