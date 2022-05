KLÕPSID ÜHA? ⟩ Just nii palju minuteid läheb keskmiselt aega, et sari vaatamiseks välja valida

Reelgoodi ja Learndipity Data Insightsi uuringust selgus, et keskmiselt kulutame Netflixi läbivaatamiseks 18 minutit, enne kui lõpuks õhtuse meelelahutuse välja valime. See tähendab, et kui vaatad Netflixist midagi paaril õhtul nädalas, võid kaotada iga kuu tunde otsustamatuse tõttu.

Miks me siis nii kehvasti otsustame, mida vaadata? Panused pole ju kuigi suured. Ja kas saaks seda kuidagi kiirendada? Strateegia ja innovatsiooni professorid Arnaud Chevallier ja Albrecht Enders uurisid seda küsimust. «Telesaate valimine võib tunduda ebaoluline, kuid tegelikult on see üsna keeruline otsus,» selgitasid nad. On nii palju tegureid, mida tuleb arvesse võtta. Sinu meeleolu sel õhtul – kas soovid kerget komöödiat või kaasahaaravat psühholoogilist draamat? Mida soovivad teised pereliikmed vaadata?