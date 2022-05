KAS KA SINA? ⟩ Silmatorkav väline tunnus, mille poolest on eestlased kogu maailmas võidukal esikohal

Siniste silmadega iirlasi on veidi üle poolte inimestest (57 protsenti) ja Šotimaa elanikest on sinised silmad pooltel. Seevastu ainult umbes 16,6 protsenti Ameerika Ühendriikide inimestel on sinised silmad ja veel vähem, 16,3 protsenti, Hispaanias. Rahvusvahelises mastaabis on need numbrid veelgi teravamad: maailmas on ainult umbes 8–10 protsendil inimestest sinised silmad, kusjuures enamikul (umbes 79 protsendil) on silmad pruunid.