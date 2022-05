3 põhjust, miks peaksid alasti magama

Ilmselgelt on alasti magades su kehatemperatuur madalam kui siis, kui magad oma lemmikuimas trafoülikonnas. Ja jahedamas toas ei maga sa mitte ainult sügavamalt vaid ka mõnusamalt. Õudusunenäod deemonite ja kirvemõrtsukatega ilmuvad unenägudesse siis, kui toas on umbne või palav.

Kui suvel on kehanahal veel võimalus õhuga kokku puutuda, siis külmal aastaajal on olukord väga hull: käime paksudes riietes nii tööl kui kodus, et mitte pakase käes ära hanguda. Seega peaks vähemalt magama alasti, et nahk, eriti intiimsemates piirkondades, saaks hingata. See omakorda hoiab ära nendes samades tundlikes piirkondades ebameeldivate bakterite paljunemise.