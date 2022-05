Uus küünetrend tekitas arutelu: kuidas ma tualetis peaks käima?

Kui sa oled üks neist, kellele meeldib maniküüri tehes uusi ideid katsetada ja oma loomingulisust väljendada, siis see uus trend võib olla midagi just sinule.

Asose Instagrami postitatud pildil on näha ülipikki metalset värvi küüsi, millest saavad alguse värvilised leegid. Disaini autor on Tomoya Nakagawa.

Enne kui pöördud oma küünetehniku poole, võta teadmiseks, et tegelikult pole sugugi kõik taolisest maniküürist vaimustuses. Osade jaoks on see liig mis liig!