Kui tihti peaks aluspükse pesema? Kes kannab ühe korra, kes nädal aega jutti

Gonzalez märkis, et selliste aluspesu ebaregulaarne pesemine võib esile kutsuda ebameeldivaid nahahaigusi. Seega ei tohiks tema arvates aluspükse kanda rohkem kui ühe päeva ja rinnahoidjat üle nelja korra. Väidetavalt lükkavad paljud naised rinnahoidja pesemist edasi ja kannavad seda mõnikord lausa kuu aega jutti. Gonzales on kokku puutunud ka naistega, kes kannavad samu aluspükse nädal aega jutti.

Lisaks usub Gonzalez, et pidžaamat tuleks pesta iga nelja päeva tagant, vahendab The Sun. Kindlasti tuleks arvestada keha individuaalsete omadustega, eriti mis puudutab higistamist.

Ka T-särke ei soovita ta kanda rohkem kui kaks korda, kui kui särgi all on veel mõni pluusike, võib selle pessu panna pärast neljandat kandmiskorda. Samuti rõhutas spetsialist, et spordipükse tuleb pesta sagedamini kui trennipluuse ja T-särke. Vabaaja kleite ja pükse võiks pesta pärast kolmandat kandmist.