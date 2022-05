Kuninganna heaks töötab terve väike rügement abilisi, kes kannavad hoolt Tema Majesteedi toidukordade eest. Kuid selgub, et on üks väga tuntud ja populaarne toit, mida kuninganna pole oma lähedaste sõnul kunagi söönud.

Kuninganna on maitsnud erinevaid rahvuskööke kõigis maailma nurkades. Seetõttu oleks põnev teada, miks ta just selle maailma ühe kuulsaima toidu maitsmata on jätnud.