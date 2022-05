Lõuata sündinud mees leidis naise: armastus päästis mu elu

Lõuata sündinud Joseph Williams oli terve elu kannatanud kiusamise käes. Ent nüüd ta ütleb, et pärast aastakümneid kestnud väärtusetuse tunnet on armastus ta päästnud ning soovib teistele hädalistele meelde tuletada, et nemadki väärivad elus rohkemat.