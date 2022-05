PALJUD EKSIVAD ⟩ 7 asja, mida kohe pärast seksi teha ei tohiks

Kellegagi seksimine on väga sensuaalne ja tundlik hetk, kus mõlemad on kõige haavatavamad. See, mida teete mitte ainult seksi ajal, vaid ka enne ja pärast akti, tähendab teisele poolele palju. Ükskõiksus ja halvad kombed võivad teisele haiget teha ning tõenäoliselt te koos enam voodisse ei satu.