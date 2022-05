NÄDALA MEELELAHUTUS ⟩ Johnny Deppi uued kohtusuhted

Ükskõik kui kõvasti vaataja ka ei pingutaks, et aru saada, kes mida kellele seitse aastat tagasi ütles, vajuvad ka kõige pühendunumatel jälgijatel käed rüppe, kui selgitatakse, et selleks, et kellelegi esimeses katusekorteris tou anda, tuleb minna läbi teise katusekorteri, aga enne, kui tagaajaja jõuab kolmandasse katusekorterisse, on keegi esimese või teise katusekorteri segi peksnud.