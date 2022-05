Mis on pildil valesti? Britney Spears jäi ebaõnnestunud fototöötlusega vahele

40-aastane kuulsus postitas Instagrami pildi puhkusest Mehhikos, kus ta koos oma kihlatu Sam Asghariga käis. Spears poseeris värskel pildil taaskord ihualasti, kattes oma rinda käega. Lauljatari fännid aga märkasid, et puituks, millele Britney toetus, on moonutatud kujuga.

Postitus on ligi 700 000 meeldimist kogunud ja selle alla on kümneid tuhandeid kommentaare jäetud. Paljud naeruvääristasid Britneyt oskamatu fototöötluse kasutamise pärast. Teised ei mõista, miks naine oma pilte üldse töötlema peab, kui ta nõnda kaunis välja näeb. Kolmandad on mures, kas Britneyga on ikka kõik korras, kuna naine teatas hiljuti, et kaotas lapse.