PILT ⟩ Kallist gaasi ei saa raisku lasta! Mees avastas tulemasina kleepsu alt midagi ootamatut

Naine jagas Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt» Mario Kiige tehtud pilti tulemasinast, mille ta Grossi poest ostis. Kõik tundus pealtnäha tavaline. Siis hakkas ta aga tulemasinalt kleepsu maha nokkima, ning selle alt vaatas vastu Säästumarketi logo.

«Säästumarketi uus tulemine 🤔😅,» kirjutab Mario postitust jaganud naine pealkirjas.

Postituse all leiab kommenteerimas veel ühe inimese, kellel on kodus sama tulemasin. «Juhuse tahtel on mul vedelemas täpselt sama tulemasin. Otsisin kohe üles ja.... Voilà!» Ka tema tulemasina kleepsu alt tuli välja samasugune vaatepilt.

Mida asjast arvata?

Üks arvab, et kallist gaasi ei saa raisku lasta ning teine kiidab takka, et taaskasutus ongi parem kui niisama prügikasti viskamine. Kolmas aga kommenteerib, et taaskasutusega pole siin midagi pistmist.