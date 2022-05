IGATSUS ⟩ Arnold Oksmaa: kui mu kasuema veel elaks, siis...

Arnold on varem tunnistanud, et kasuema Milvi surm viis tema elu täielikult rööpast välja. Valus kaotus tõi madalseisu ning mehel tuli vaimujõudu leida, et end uuesti üles ehitama hakata.

Aastaid Soomes elanud, kuid nüüd tagasi Eestisse kolinud Arnold kirjutab oma Facebooki postituses, et tal läheb praegu üsna kenasti. Maximasse tööle asunud mees on end tubli töötajana tõestanud, samuti on teda juba edutatud. «Olgugi et pinge on suur, aga vastutus ja ennast tõestada on suur katsumus,» kirjutab ta.

Siiski õhkub mehe postitusest mõningast nukrust ja igatsust Soome jäänud sõprade järele, samuti igatseb Arnold oma kasuema, kes siit elust vähi tõttu liiga rutakalt lahkus. «Ma alati lausun, kui mu kasuema Milvi elaks, oleks ta mu saavutuste poolt. Ta oleks kallistanud mind ja soovinud kõike head. See tühjus, mis temast jäi...»

Arnold tunnistab, et tal on vahel väga raske, kuid siiski püüab ta rõõmsat meelt ja tugevust säilitada. Ta teab kindlalt, et head ajad ootavad teda alles ees!