RÕÕMUS UUDIS! ⟩ Rihannal ja A$AP Rockyl sündis nende esimene laps

Rihanna paljastas hiljuti ajakirjas Vogue, et vilistab rasedusega seotud traditsioonidele, näiteks ei soovinud ta beebi soo teadasaamise pidu. «Ma küsisin oma arstilt kas mul on midagi viga, et ma seda ei taha? Sest inimesed muudkui küsivad minult lapse soo kohta. Kas ma olen halb ema? Kui me oleme valmis maailmale rääkima, siis me lihtsalt ütleme neile.»