EKSKLUSIIVINTERVJUU ⟩ «90 päeva kihlatud» staarid Bilal ja Shaeeda eestlastele: ärge kartke armastust ka piiri tagant otsida!

Ütle mulle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen sulle, kes oled sa ise. Sama kehtib vist perekonna kohta?

Bilal: «Inimene võib paar päeva hoida maski, kui ta on vaid sinuga kahekesi. Aga kui ta on oma perega koos, siis kipub tõeline pale päevavalgele tulema. Niisiis ma nägin seda. Ta oli alguses väga häbelik, aga kui ükskord tema tõeline olemus paljastus – tema perekonna keskel – siis ma nägin tõelist perekonnadünaamika. Ma nägin, kui väga nad üksteist armastavad ja kui oluline on neile religioon. See väga puudutas mind. Ja see oli see, mis mind tema suunas lõplikult tõmbas – mul oli võimalus teda armastada ja lõpuks ma tahtsin temaga abielluda.»

Shaeeda: «Jah, ainuüksi see fakt, et ta ütles, et tuleb Trinidadi ja päriselt ka tuli – ta tuli minu kodumaale! Paljud on mulle seda varem öelnud ja see pole juhtunud. Aga Bilal ütles, et tuleb ja ostis pileti: «Ma olen sinu riigis X arvu päevade pärast.» Ma mõtlesin: «See kutt võtab asja tõsiselt. Kes teeb seda?!» Aga ta näitas mulle, et ta on minust huvitatud ja otsustas seda tõestada. See oli tõeliselt hea tunne.»

Uues hooajas lähed aga sina, Shaeeda, hoopis Ameerikasse Bilali juurde. Teil on erinev kultuuritaust. Millised olid suurimad kultuurišokid, kui sa kohale jõudsid?

Shaeeda: «Saabudes tundus mulle, et Ameerika on nii vilgas. Kõigil oli lihtsalt väga kiire. Järgmine šokk oli muidugi söök. Ma kartsin, et Ameerika toit on vaid soola ja pipraga maitsestatud. Mina olen aga pärit kohast, kus me kasutame palju rohelist, palju vürtsi ja maitsetaimi. Ma kartsin, et pean sööma toorest liha (naerab). See kõik oli minu jaoks uus ja võõras.»

Bilal, mida sa tegid, et Shaeeda tulekuks valmistuda? Varusid maitseaineid, ma loodan?

Bilal: «Meil tõesti oli pidev debatt või isegi võitlus, kui asi puudutas toitu. Kariibide toit on loomulikult suurepärane. Väga maitsev, väga külluslik... Aga mingil põhjusel oli ta pähe võtnud, et kui ta tuleb Ameerikasse, siis kõik, mida ta sööb, saab olema maitsetu. Nagu me kasutaks ainult soola ja pipart. Nii et ma tõesti püüdsin talle mõista anda, et Ameerika on riik, kus elab inimesi kõikjalt. Ta polnud Kansas Cityst varem kuulnud, ma pidin talle selgeks tegema, et see pole mingi maakate alevik. Et see on sõna otseses mõttes suurem kui kogu Trinidad, ka populatsiooni mõttes. Et me pole küll New York, aga meil on omajagu asju siin...»

...ja et teil on ka vürtsipoode.