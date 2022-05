UURING ⟩ Püksituule laskmine võib teie suhtele sel kummalisel viisil head teha

Tõde on aga see, et puuksutamisel on suhtes intiimsuse loomisel ülioluline roll. Nimelt, kui olete liiga tõsises meeleolus, võib see olla viis, kuidas tuju natukenegi tõsta. Teisalt võib see ka mõne tüli lahendada - näiteks võib peeretamine vaidluse naeruks muuta. Siis on võimatu edasi vihaseks jääda.