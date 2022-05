Mees kutsus espresso hinna tõttu politsei, kohvik sai krõbeda trahvi

Toscana kesklinnas asuvas Ditta Artigianale kohvikus helistas klient politseisse, kui tema kofeiinivaba kohvi eest küsiti kaks eurot. Mees kurtis, et leti taga olevas menüüs ei olnud kohvijoogi hinda kirjas ja see tõigi mitmel baristade võistlustel edu saavutanud ja tunnustatud kohvikule häda kaela.