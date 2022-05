Sekspoe müüja paljastab kõige piinlikumad asjad, mida kliendid poes teinud on

Payton Dow sõnul on paljudele meestele meeldinud oma saavutustega hoobelda ja poest saadud soovitustega liialdada, mis pole neile alati kasuks tulnud. Doe soovitas kunagi kliendil võtta iga kolme päeva tagant üks ergutav tablett, kuid mees võttis kohe leti ees kolm korraga. «Hiljem naasis ta poodi, ütles et mul oli õigus ja läks seejärel otse haiglasse,» kirjeldas Dow.

Ette on tulnud ka jultunud kliente. Mõned neist on üritanud endist müüjat raha eest voodisse meelitada ja üks vanamees käis üksvahe iga päev poes lootuses, et müüja nõustub temaga kaasa minema. Vanamehe lootuseks see vaid jäi, vahendab The Sun.