PULBITSEV MAAILMARÄNDUR ⟩ Väikelinnast pärit Kärt: juba lapsena teadsin, et tahan midagi erakordselt ägedat teha

Pisikese plikana tahtis Kärt saada lauljaks või näitlejaks, teismelisena oli aga plaan veelgi ambitsioonikam: «Teadsin juba siis, et tahan tulevikus teha midagi erakordselt ägedat, aga mida, sellest polnud veel õrna aimugi.» Täna turunduses karjääri tegev naine räägib, kuidas ta oma kaks suurt kirge, töö ja reisimise, omavahel klappima ja enda kasuks tööle pani.

Kärt on kirglik reisifanaatik, kelle jaoks pole kuuma päikest ega lennutunde iial liiga palju. «Rändamine ja mina oleme kokku loodud,» naerab hirvesilmne kaunitar õnnelikult. «Iga kord, kui naasen välismaalt, on mul järgmine reisisihtkoht valitud ja lennupiletid ootamas. Olen täielik Hispaania fänn ning kuna olen seal ka varem elanud ja õppinud, olen veendunud, et lähen lähitulevikus sinna tagasi elama.»

Kellast kellani ja asukohast sõltuv töö on Kärdi loomuse ja elujanu juures veidi Tuhkatriinu muinasjutu mekiga: tahaks ju peole minna, aga nurgast kärgib kuri võõrasema: «Mine pealegi, aga enne pese põrandad, poleeri mööbel ja löö läikima lauahõbe...» Foto: Kärt Tomp/ erakogu

«9–17 kontoris töötamine mulle, kui veidi temperamentsemale ja aktiivsele inimesele paraku kõige paremini ei sobi. Inimesed on erinevad ja see ongi täiesti okei, et mõnele meeldib rutiin ja paikapandud plaanid. Aga mina olen olemuselt spontaanne ja minu südame panevad kiiremini põksuma just väljakutsed ja ootamatud valikud. Ise otsuseid langetades tean, kuhu ma jõuda saan ja mida see mulle pakub.»

Eluvõrrandi vastus koorus juhuste rägastikust

«Ma ei olnud varem töökohta valides mõelnud, et kodukontor peab eelduseks olema. Siiski on alati töökohti valides nii läinud – kui ma õppisin ülikoolis hispaania filoloogiat ja alustasin töötamist üritusturundusagentuuris, sain juba sel ajal valida kus ja millal töötan.» Kärdi unistus erakordselt ägedast tulevikust hakkaski vormi võtma: reisimine pluss seda võimaldav töö võrdubki unistuste elustiil.

Sammuke isiklikumaks minnes räägib Kärt, et võttis selle aasta alguses vastu otsuse: «Sisendasin endale, et 2022 on minu aasta ja hakkan tegelema sellega, mis on päriselt minu südameasi. Loobusin täiskohaga palgatööst, et arendada enda ettevõtet ja sidusin ennast rohkem turundusmaailmaga. Mõtlesin endamisi, miks ma seda juba varem teinud ei ole?» Naine ei ole kindel, miks see otsus nii kaua küpses. «Võib-olla oli julgusest puudu, kuigi sisimas teadsin, et varem või hiljem tegelen sellega, mis mulle päriselt rõõmu valmistab.»

Paigalseis pole Kärdi jaoks, elu peab pöörlema

«Unistan realistlikult, aga nii, et see oleks ärevusttekitav. Täna võin öelda, et mu töö on tohutult vinge ja jõuan iga päevaga sammukese oma eesmärkidele lähemale. Turunduse vastu tekkis huvi ülikooli kõrvalt üritusturundusmaailma sukeldudes.» Tema sisemist põlemist kinnitab suur iseseisev õppimine, nii teoorias kui praktikas, kuid mitte ainult. «Otsustasin 2019. aastal läbida digiturunduse juhi kursuse, mis andis mulle väga hästi mõista, milles ma olin juba hea ja mis vajab veel arendamist. Täna oman kliente eri valdkondadest ja naudin sajaga seda, mida teen!»