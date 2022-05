Me kõik teame, et deitimisel tuleb jälgida punaseid lipukesi, kuid mida teha roosadega? Seksuaalterapeut Katherine Hertlein ütles, et roosad lipud on sarnased punastele lippudele, kuid mitte nii karmid. «Roosad lipud on väiksemad mured, millega tuleb tegeleda varakult, et vältida suuremaid probleeme hiljem.»