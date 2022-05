Naine sünnitas oma poja kaks korda: pärast esimest korda pandi ta tagasi emakasse

Moe-, ilu- ja elustiiliblogija Jaiden Ashlea sai 19. rasedusnädalal teada, et tema sündimata pojal on seljaajupõletik. Alguses öeldi talle ja tema kihlatule, et lapsel pole kahjuks lootustki ning ta on juba ajusurmas.

Kuid pärast teiste arstidega nõu pidamist leidis paar Orlandos asuva meditsiinimeeskonna, kes on spetsialiseerunud avatud lootekirurgiale. See tähendab, et nad opereerivad lapsi enne, kui nad on sündimiseks valmis. Need imelised arstid suutsid Jaideni lapse välja võtta ning parandada tema selja närvitoru defekti, enne, kui ta veel üheteistkümneks nädalaks tagasi emakasse pandi.