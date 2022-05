Smilersi fännidele: laulust «Ainult unustamiseks» on valminud tantsuline uus versioon

Púr Múddi liige Joonatan Siiman avaldas, et tema jaoks on hittlugu «Ainult unustamiseks» üks parimaid eestikeelseid lugusid. Tal oli eriline rõõm teha Smilersi menulaulust versioon, kuhu sai uusi detaile ja nüansse lisada just oma maitse järgi.

«Púr Múdd katsetas veidi aega tagasi üht eestikeelset lugu koos Ott Leplandiga. Toona oli see meie bändi jaoks esmakordne katsetus teha midagi emakeelset. Minul puudub kogemus eestikeeles laulmisega - kogu repertuaar on olnud siiamaani inglisekeelne. Teada fakt on aga see, et Eesti rahva südant on kõige lihtsam võita lauluga, mis juba tuttav,» muigas Siiman.

Bänd otsis artisti, kellega koos taas midagi põnevat avaldada. «Ei tahtnud üksi peale lennata, tahtsime leida kedagi head - koos ju palju julgem! Nii võtsimegi kampa oma hea sõbra Grete, kes on Púr Múddi liikme Oliver Rõõmusega bändi teinud juba pea 10 aastat. Ma nimetaks seda projekti vana laulu elustamiseks ja sõprade kokku tulemiseks,» märkis Siiman.

Smilersi fännid teavad, et menulugu «Ainult unustamiseks» on meie muusikataevas tiirelnud juba ligikaudu kakskümmend aastat. «Ka mina mäletan seda lugu imehästi! Kui see laul välja tuli, läksin 2. klassi. Aga juba teadlikumalt kuulasin seda siis, kui käisin 6. ja 7. klassis. Siis toimusid ka suuremad Saaremaa suveüritused, laval olid tihti The Sun & Tanel Padar ning muidugi Smilers,» meenutas Paia.

«Laul «Ainult unustamiseks» on päris kindlasti üks kõvemaid laule Eesti muusika ajaloos. Äärmiselt kihvt, et poisid selle uusversiooni tegemise mõtte lauale käisid. Kui vaadata, mis läänemaailmas toimub, siis näeme tihti vanade hittide elustamist. Võetakse kakskümmend aastat tagasi ilmunud laul, mingid tuntud käigud jäetakse samaks ja salmid tehakse uued,» rääkis Paia.

Lauljanna lisas, et tundis aukartust legendaarse loo uusversiooni avaldamise ees. «Enne kui avaldasime....ausalt, ma närisin küüsi kuni viimase minutini! Kui poisid teatasid, et lugu valmis ja küsime nüüd Hendrik Sal-Sallerilt luba avaldamiseks, siis mul oli pinge sees! Sal-Saller pole uusversioonidega sina peal, kuid Púr Múdd'i tehtud variant talle väga meeldis,» lisas ta.

«Ka mina pabistasin, et kas Sal-Saller loo heaks kiidab. Aga teadsin ka seda, et andsime enda parima! Teadlikult ei hakanud talle saatma ühtegi poolikut varianti. Tema kuulis praktiliselt juba valmis versiooni ja jäi ainult loota, et mehele meeldib. Õnneks talle meeldis! Selles mõttes on ikka väga vinge, et paarkümmend aastat tagasi loodud laul elab oma elu edasi,» avaldas Siiman.

Grete Paia rääkis, et algav suvehooaeg on esinemistest tulvil ja tõotab tulla aktiivne periood. «Esinemisi on palju, kuid enamjaolt on eraüritused. Lõviosa ajast planeerin veeta siiski Kuressaares. Kui oleks võimalust, siis napsaksin Pärnult suvepealinna tiitli ja annaksin selle hoopis Kuressaarele. Selles paigas on midagi nii maagilist,» sõnas ta.

«Ka Púr Múdd'il on suvel ees palju erapidusid ning firmaüritusi, esinemisi jagub korralikult. Ettevõtted on kaua oma suvepäevi ja pidusid oodanud ja nüüd on nende elluviimiseks just parim aeg. Kõik on valmis pidutsema ja nii ka meie,» sõnas Joonatan Siiman raadio Elmar päevaprogrammis.