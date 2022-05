Nii noor, nii julm: tuvastati veel ühe Kiievi oblastis naisi vägistanud Vene sõduri isik

Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktova sõnul paljastas Kiievi oblasti prokuratuur koostöös Ukraina julgeolekuteenistusega sõduri ja teatas talle, et teda kahtlustatakse sõjaseaduste ja -tavade rikkumises. Prokuröri sõnul on neil piisavalt tõendeid, et süüdistada teda kahes sõjakuriteos.