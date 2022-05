Victoria Beckham muutis täielikult elustiili: kõhn olemine on vanamoodne

Spice Girlist tuule tiibadesse saanud ja praegu moeloojana tegutsev Victoria Beckham on tuntud oma väga kõhna figuuri poolest. Nüüd on naine oma suhtumist muutnud: «Ma arvan, et tänapäeval tahavad naised terved ja kurvikad välja näha. Nad tahavad, et neil oleks rinnad ja pepu.»