TÄIUSLIKUD HUULED ⟩ Niimoodi näed ihukarva huulevärviga välja kui jumalanna

Huulevärv paneb kas välimuse särama või rikub kõik ära. Kui see on liiga ergas, näed välja ülemeigitud. Üks suurimaid vigu, mida inimesed suitsusilma puhul teevad, on sama dramaatilise ja julge huulevärvi kasutamine. Liiga hele värv võib teisalt muuta sind kahvatuks või anda lausa haiglase välimuse.