TikToki ilukogukond on õnnest pöörane, sest nad on avastanud kehakarvu eemaldava toote, mis on nende hinnangul seni olemasolevatest ideaalseim lahendus. See on soodsa hinnaga, täiesti valuvaba ning ei jäta nahka maasikale sarnaselt täpiliseks, mis tihtipeale raseerides juhtub.