Eestlanna rõivabränd Fennecfit pälvis Taanis suure tunnustuse

Noore naise asutatud spordi- ja vabaajarõivaste bränd Fennecfit koosneb jätkusuutlikke tekstiile ning tootmist rakendavatest kapsel-kollektsioonidest, mille mudelid töötatakse välja tihedalt käsikäes koos klientidega. Nõnda on brändi Fennecfit treeningriided pälvinud kõrge hinnangu nii kasutajate kui edasimüüjate poolt. Tänu oma edumeelsusele on bränd hakanud silma ka ettevõtluse kogukondades. Just äsja on Fennecfit valitud Taani ettevõtlus-auhinna Dansk Erhverv prisen kategoorias «Parim e-kaubanduse uustulija» top 20 sekka. Eriliseks teeb loo see, et alles napilt aasta tagasi oli eestlanna valmis unistusele käega lööma.

2013. aastal sõitis Birgit Kool Taani bakalaureuse kraadi omandama. Esimestel Taani-aastatel teenis ta taskuraha tehases abitöölisena, kus õppis tundma kohalikke inimesi, argielu ning rõivatootmise telgitaguseid. Märgiliseks sai aga amet logistikafirmas projektijuhina, kus eestlanna panustas oma kohustustesse suure pühendumusega. Toona värskelt samasse ettevõttesse kaasatud keskastmejuhi poolt saadetud koondamisteade raputas aga Birgiti tulevikuplaane ning eneseusku nii tugevalt, et suurte emotsioonide ajel lahkus noor naine hoopis Aasiasse seljakoti-rännakule. Birgit naases aga sihikindla veendumusega rajada omaenda rõivabränd.

Aastal 2018 sai registreeritud Fennecfit, algas töö läbi katse-eksitus-meetodi, tootja ning sel hetkel parimate turul saadaolevate jätkusuutlike kangaste otsimine, kogukonna kasvatamine ning ettevõtte ülestöötamine. Kõikvõimalikele pingutustele vaatamata jagub pidevalt ohtralt tagasilööke, mis on ikka ja jälle viinud mõttele oma bränd kinni panna. Birgit loeb märgiliseks 2021. aasta sügisel Tallinnas Disainiöö raames D_O_M etendusel ülesastumist, mis inspireeris teda fööniksina tõusma ja veelgi enam brändi arendama.

Fennecfit D_O_M etendusel. Foto: Kevin Loigu

Fennefit läbis äsja kuu aega kestnud mentorluse sessiooni Taani prestiižses ning rahvusvahelises inkubatsiooniprogrammis Propagator, kuhu kandideerinud sada ettevõttest valiti osalema 30. Nende seast omakorda 15, kaasa arvatud Fennecfit, pääsesid pikemasse mentorluse ning investorite kaasamise programmi. Bränd on asunud laiendama edasimüüjate võrgustikku, arendanud tootmise võimekust ja saanud koostööpakkumisi investoritelt. Kosilaste seast osutus valituks ning just äsja löödi käed börsiettevõtte omaniku Allan Sønderskoviga, kes nimetati tunamullu lausa aasta kõige aktiivsemaks ingelinvestoriks Taanis. Eriti pikantseks teeb asjaolu väljavalitud investori taust – tegemist on sama firma asutajaga, kust toonane värskelt palgatud keskastme juht meie loo peategelase, Birgiti, vallandas.