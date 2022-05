IMELUGU ⟩ Identsed kaksikud sünnitasid kahetunnise vahega

Mõlema tähtaeg määrati juulisse. Kuid hämmastaval kombel hakkasid õed sünnitama samal ajal – üks laps sündis 8. juulil kell 23.27 ja teine 9. juulil kell 1.28. Nii et ehkki neil on vaid kaks tundi vanusevahet, on nende sünnipäevad eri kuupäevadel. Nüüdseks kümnekuused pisipoisid on juba parimad sõbrad.