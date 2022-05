Elizabeth II käekoti saladused: mida kannab kuninganna endaga alati kaasas?

Tema kindel mudel käekotimaailmas pärineb «Launerilt», Briti luksusliku käekottide ja nahktoodete kaubamärgilt. Kuningannale kuulub väidetavalt üle 200 «Launer» koti ja «Town & Country» andmetel on tema lemmikmudelid must nahast «Royale», must lakknahast «Traviata» ja kolmas, spetsiaalselt kohandatud käekott.

Kuid see, mis täpselt käekotti kuulub, on ümbritsetud suure salapäraga. Raske on ette kujutada, et kuninganna peaks kaasas kandma rahakotti, võtmeid või telefoni, rääkimata muud käekottidesse kuuluvaid tavapärast kraami nagu vihmavari või kamm.