VERDTARRETAV VIDEO ⟩ Mees päästis kaheksanda korruse akna küljes rippuva lapse

Shontakbaev Sabit oli parasjagu teel tööle, kui märkas maja ette kogunenud rahvahulka ja akna küljes rippuvat nutvat last. Ta jooksis kiiresti majja ja palus end alumisel korrusel asuvasse korterisse lasta. Seejärel ronis ta aknast välja, haaras tüdrukul jalast ning käskis tal aknalaua küljest lahti lasta, et ta saaks ta kinni püüda. Seejärel andis ta tüdruku üle kellelegi, kes akna juures ootas. Tahtmata tööle hilineda, ei jäänud ta kiitust ootama. «Läksin otse tööle,» kinnitas ta. «Ma ei mõelnud midagi sel hetkel, tahtsin lihtsalt last aidata.» Sabitil endal on neli last.