LÕBUS GALERII ⟩ Lendavad pelmeenid ja odavad hinnad Kalamaja hoovikohvikutes

Kalamaja hoovikohvikute päev on päris eriline sündmus. Esiteks peavad kohvikuid inimesed, kes seda tavaliselt ei tee. Sellel on nii hea kui halb pool – leti taga olijate jaoks tekitab kohvikumelu kõvasti elevust ja tüdimusest ei saa selle lühikese päeva jooksul juttugi tulla. Mis siis, et tegutseda tuleb kiiresti – nii äge ju, kui oma kodu hoovi peal saab pidu pidada ja suur hulk sõpru läbi voorib.