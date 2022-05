Soome naise karm valik: kas jätta puudega laps elama või mitte?

Miral tuvastati kolmanda raseduse ajal ultrahelis, et lapsega pole kõik päris korras. Ämmaemand märkas, et lapse kaelal on kahtlane paistetus ning arstid võtsid kromosoomihäirete testi jaoks vereproovi. Seejärel tuli paaril nädal aega tulemusi oodata.