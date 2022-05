NABAKIVI ⟩ Sünge tõde sellest, mis juhtub pesemata nabaga

Nahaarst Dr Gary Goldenberg kinnitab, et jah, naba tuleb pesta. Tema sõnul on naba «pisikeste kortsukeste kodu», kuhu kogunevad surnud nahk, mustus ja bakterid. 2021. aasta uuringus selgus, et keskmises nabas leidub lausa kuni 67 liiki baktereid.

Kui naba ei pese, siis võivad sinna kogunenud tolm, higi, surnud naharakud, riidekangas ja bakterid panna naba haisema ja tekitada põletikku. Samuti võib tekkida nabakivi – see on rasu ja karvakiudude kogum, mis näeb välja nagu kivi. Mida kauem see kivi seal on, seda tõenäolisemalt tekib põletik.