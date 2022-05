POEVARGUS SOOMES ⟩ Politseinikust isa pidi tütre eksimuse eest 1200 eurot trahvi maksma

Soome politsei. Pilt on illustreeriv.

Soomes sai politseipatrull teate kahe alaealise tüdruku poevargusest. Sündmuskohale jõudes selgus, et et üks tüdrukutest on politsei enda tütar. Politsei maksis varastatud kauba eest, misjärel kauplejal pretensioone enam ei olnud.