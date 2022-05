23. juulil 1928 sai Raasiku politseikomissar teate Prangli külje all asuvalt Rammu saarelt, et toimunud on tragöödia – korda on saadetud kohutav mõrtsukatöö. Pisikese saare elanikkond sai tõelise šoki osaliseks, kui saarel asunud ainsa kaupluse omanik Gustav Lambot oli käe oma naise ja lõpuks enda vastu tõstnud.