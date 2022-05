VAATA JA IMETLE ⟩ Austraalia moenädal võõrustab oma esimest pluss-suuruste etendust

«Igal hooajal on suureks väljakutseks saada moenädala poodiumile paar-kolm mudelit, mille suurus on 12 või suurem. See veenmistöö, mida selleks teha tuleb, on tohutu lahing.» Nii võttis Bonner , kelle agentuuril Bella Management on umbes 60 pluss-suuruses modelli, asjad enda kätte: ta korraldas ürituse esimese etenduse, mis oli pühendatud ainult pluss-suuruses kaubamärkidele.

«Mõtlesin, et kui tahan midagi saada, on see lihtsam ja kindlam ise teha,» jutustas naine. «Ja kui kõik näevad, kui ilus ja täiuslik see on, võib see aidata murda neid vanu ja aegunud eelarvamusi selle kohta milline peab üks modell olema ja milline üks naine välja näeb.»