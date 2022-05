Eesti vanim staarmodell lahkus taevastele lavadele

Maie Reieri mõju Eesti moeelule on raske alahinnata - just tema avas sajad tuhanded silmad märkama ja hindama küpsemate naiste ilu. Kaubamaja moeseeria 2014 aastast.

Lahkus kõige eakam modell, kes Eestis suurtes kampaaniates säranud - ainulaadne Maie Reier (82). Stiilne daam sai tuntuks Kaubamaja staarmodellina ja muutis oma sooja olemusega suhtumist vanusesse. Täna me usume tänu temale, et aastad ei tee naisele midagi kui hing on helge ja noor.