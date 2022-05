ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Käimas on looduskaitsekuu

14. mail on rahvusvaheline rändlindude päev ja siis on kõik linnuhuvilised oodatud vaatlustornidesse, et selgitada välja kõige liigirikkam torn. Vaatluspäeval osalemiseks tuleb valida sobiv torn ning üles märkida ajavahemikus kella 5–13 tornis nähtud ja kuuldud linnuliigid. Kõige liigirikkama torni välja selgitamiseks tuleb kirja panna vaatluse tegemise koht, kellaaeg, vaatlejate arv ja märgatud linnuliikide nimekiri ning saata andmed laupäeval kella 18-ks ornitoloogiaühingule aadressile eoy@eoy.ee. Iseseisvaks linnuvaatluseks sobiva torni leiab kaardirakendusest www.eoy.ee/linnutornid.