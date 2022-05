Psühholoogid selgitasid välja, kui palju seksi vajab mees, et olla õnnelik

Tundub, et teadlased on õnne sõltuvust seksist uurinud juba teadusuuringute aegade algusest. Kuidas muidu seletada, et tehtud on tonnide viisi selleteemalisi uuringuid? Highbrow teadlased on kirjutanud palju artikleid ja raamatuid, millest sai järeldada: rohkem seksi – rohkem õnne. Aga vanad psühholoogid asendusid uue pealekasvava põlvkonnaga ning tulemused läksid mitmekesisemaks ja muutusid. Nad sõelusid viimase 40 aasta jooksul läbi tuhandete ja tuhandete inimeste küsitlused, et kinnitada või ümber lükata oma eelkäijate väited. Ja leiti, et paarid ei pea seksima iga päev, et tunda ennast siiski õnnelikena.