Kui suure rinnaga naised kannavad liiga kitsast nööpidega särki, on pluus rindade kohalt pingul ja nööpide vahele jäävad avaused. Peegli ees seistes võib auk näida väike ja seksikas, kuid istudes venivad need suuremaks ja näitavad ette ka rullid kõhul, mis ikka istudes tekivad. See näitab sind aga kohe suuremana, ehkki sul võib olla sale vöökoht.