Hispaania soolise võrdõiguslikkuse volinik Ángela Rodríguez tsiteeris uuringut, mille kohaselt kannatab üle 50 protsendi naistest valusate menstruatsioonide all. Ta ütles, et lisades sellele arvule teismelised, tõuseb statistika 74 protsendini. «Oluline on selgitada, mis on valulik periood: me ei räägi kergest ebamugavustundest, vaid tõsistest sümptomitest, nagu kõhulahtisus, tugev peavalu, palavik ...»