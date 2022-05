Asjad sinu kodus, mida ei tohi kunagi äädikaga puhastada

Äädikast on saanud ülipopulaarne vahend koristustöödel, mille kohta öeldakse lausa, et see puhastab kõike. Paraku on pindasid ja materjale, millest tuleb äädikas eemal hoida, et mitte pindu kahjustada või lausa tuhandetesse eurodesse ulatuvate remondiarvetega rinda pista.