Hispaania kuninganna Letizia sõbrad paljastasid tema saleduse saladuse

Kuninganna Letizia on tuntud oma laitmatu garderoobi ja pikkade brünettide kiharate poolest. Tal on ka suurepärane figuur, mis lubab kanda absoluutselt kõike. Seda tänu teadlikult toitumisele ja treeningule. Millist rutiini ta järgib?

Kui ta 2004. aastal Hispaania kuningaperega liitus, sai ta avalikkuselt nahutada, sest olevat liiga kõhn. Kuid naine jäi vankumatult kindlaks ja väitis, et sööb korralikult, palju ja tasakaalustatult. Kahe lapse ema ütles: «Mul ei ole toitumisprobleemi. Ma söön palju. Olen selliseks loodud, see on minu kehatüüp.»