Mattias Naan kõikidele naljasõpradele: käes on Eesti stand-up komöödia hiigelaeg

Suurejoonelisel stand-up üritusel astuvad üles kaheksa koomikut: Mattias Naan, Kaarel Nõmmik, Tigran Gevorkjan, Kristjan Oden, Gunnar Hunt, Taniel Kasemägi, Semjon Alonov; õhtut juhib Aleksander Eeri Laupmaa. Korraldajad lubavad, et tabusid ega piire ei tunnetata ning asjadest räägitakse nii nagu nad on.

Mattias Naan tunnistas, et avalikkus on teda teadmas kui Kristel Aaslaiu veidi vormis väljas elukaaslast. «Eks see nii vist on...kusjuures, eile alles mõõtsin oma kõhu ümbermõõtu ja see oli ligi meeter,» muigas ta.

Naan lisas, et Eesti stand-up kultuuril läheb täna hästi. «Eriti kui arvestada aastat 2022 - kohe väga hästi läheb! Hiigelaeg on! Nüüd maikuus toimub siis komöödia üritustesarja «Fopaa!» suur finaal, kuid väiksemaid sarnaseid üritusi oleme korraldanud juba aasta algusest. Oleme kõvasti saanud harjutada ja lihvida,» rääkis mees.

«Kes varem meie üritustele pole jõudnud, siis teadke, et nüüd ongi parim aeg tulla tõelist stand-up'i nautima. Lihvimise faasi olete vahele jätnud ja nüüd saate näha päris valmis toodet,» sõnas Naan.

Mille järgi aga otsustatakse, kelle etteaste on õhtu jooksul parimatest parim? «Minu jaoks on nalja tegemise oskuse võrdlemine veidi tobe, see on puhtalt minu arvamus. Mind aga pannakse tihti viimaseks...see vist tähendab, et selles kambas olen mina kõige parem,» naeris Naan.

«Meil on stand-up'is ka naisi üles astunud, kuid hetkel on kõik lapsepuhkusel. Kuid vaatamata sellele, põld on lai ja variatsioone mitmeid. Meil on eri rahvusest inimesi ja igale maitsele leiab midagi. Pole paremaid ega halvemaid etteasteid, on lihtsalt väga erinevaid maitseid,» rääkis «Fopaa!» korraldaja Kaarel Nõmmik.

Naan märkis, et kuigi nalju tehakse seinast seina, jääb loodetavasti kõik hea maitse piiridesse. «Eks see hea maitse koht on samuti subjektiivne teema. Mõni võib vist ikka ka sel üritusel üllatuse osaliseks saada,» sõnas koomik.

«Isegi raskematel aegadel, inimesed tahavad naerda. Teinekord ka tumedatel teemadel. Siiamaani pole kedagi välja vilistatud. Kõik ilmselt oleneb sellest, kas nali on pahatahtlik või mitte,» lisas Nõmmik.

«Fopaa!» korraldaja lubas, et algaval suveperioodil on Eestimaa pinnal oodata väiksemaid stand-up etendusi. «Kõigele lisaks, sügise poole planeerime ka korralikumat tuuri. Maikuus etenduv kava läheb suvel veel lihvimisele ning septembris jõuame sama materjaliga paljudesse linnadesse üle Eesti. Kogemus on näidanud, et need üritused on olnud väga populaarsed,» sõnas Nõmmik raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».